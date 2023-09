Figo: “Bellingham incredibile, è già tra i migliori al mondo”

L'impatto di Jude Bellingham a Madrid è stato da urlo, anche per un ex campione come Luis Figo. L'inglese è il perno del centrocampo blancos, il collante che porta palla in attacco e, spesso delle volte, arriva pure a concludere. Una rivelazione per l'ex campione del Real Madrid ora dirigente, che si è espresso così: "Adesso non ho più alcun dubbi: Jude Bellingham è già tra i migliori calciatori al mondo, lo confermo - ha dichiarato ai margini di un torneo di golf -. Lo dico per il suo talento e per l'impegno dimostrato mostrato nonostante sia ancora così giovane. È incredibile come si sia adattato alla perfezione al gioco del Real Madrid, il suo avvio di stagione è stato da urlo". Da quando veste blancos, Bellingham ha disputato quattro partite e segnato 5 gol oltre ad aver servito un assist per la gioia dei compagni.