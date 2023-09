Flamengo, i tifosi non vogliono più Gabigol: aggredito il vicepresidente

L’era Gabigol al Flamengo si avvia alla conclusione. Nel peggiore dei modi. L’ex attaccante dell’Inter, che dopo il ritorno al Mengao era riuscito a ricostruirsi la carriera tornando in nazionale a suon di gol e a suon di titoli, come le due Libertadores vinte da protagonista nel 2019 e nel 2022, è incappato in una crisi di rendimento che ha fatto infuriare la calda tifoseria rubonegra.

La vena realizzativa del giocatore classe ’96 si è improvvisamente inaridita, a discapito del rendimento della squadra, lontana in classifica dal Botafogo capolista, al punto da spingere i sostenitori del Flamengo a invocare la cessione del giocatore. Come raccontato dal quotidiano brasiliano Globo, alcuni ultras sarebbero passati alle vie di fatto avvicinando all’interno di un centro commerciale il vicepresidente Marcos Braz per chiedergli di far partire Gabigol e anche l’allenatore Jorge Sampaoli.