Florentino Perez rivuole Zidane al Real Madrid

In tal senso, pare che sia Florentino Pérez a volerlo fortemente. Il presidente madrileno vuole approfittare di questo periodo di attesa di Zidane per riportarlo al suo fianco. Sport.es disegna un quadro chiaro: al momento Perez potrebbe volerlo come braccio destro, un consigliere all'interno dell'organigramma tecnico e non per sedersi in panchina. Almeno all'inizio.