Phil Foden sta per essere superato in notorietà... da suo figlio. Ovviamente si fa per dire, ma visti i numeri del piccolo Ronnie c'è da credere che il bambino possa davvero diventare una star dei social.

Tutto merito delle vittorie del Manchester City e dei relativi festeggiamenti che hanno visto calciatori e famiglie protagonisti in campo e nel "dietro le quinte". In particolare sui social il figlio del trequartista inglese era diventato già virale per alcuni momenti vissuti con Grealish e Haaland e, anche per questo, papà Phil ha deciso di aprire un account Instagram a nome del piccolo.