Francia, Deschamps replica a Zidane: “Elogia Benzema? Beh, è suo dovere farlo…”

Dopo aver discusso con Leonardo per l’attaccante Kylian Mbappé, per Zinedine Zidane arriva un altro botta e risposta, questa volta con Didier Deschamps. Il c.t. della Francia ha risposto alle parole del tecnico del Real Madrid, suo ex compagno di squadra alla Juventus, in merito a Benzema (si è chiesto come mai da tanti anni non venga chiamato in Nazionale): “Non ho problemi a dire che Zidane sta svolgendo il suo ruolo, Benzema è suo giocatore e fa bene a proteggerlo”, ma non c’è spazio per il centravanti con la maglia dei Bleus.

Zidane, dopo la partita vinta in Champions League col Galatasaray, aveva detto: “Benzema è ormai nella storia del club, insegue Ronaldo e Raul, ha superato Di Stefano. Ci terrebbe molto alla convocazione con la Francia, per me è il migliore tecnicamente nel suo ruolo”.