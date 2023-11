Francia, Deschamps: “Tornare ad allenare un club? Vedremo”

Si avvicina l'Europeo che si giocherà nel 2024 in Germania. La Francia di Didier Deschamps è una delle assolute favorite. Il commissario tecnico francese, intanto, inizia a pensare anche al suo futuro che potrebbe essere lontano dalla Nazionale. L'ex Juventus resterà alla guida della Francia fino al 2026, poi potrebbe anche tornare ad allenare un club: "Sì, ci ho pensato - ha dichiarato a Nice-Matin - Oggi non mi pongo questa domanda, non so cosa porterà il domani o dopodomani. Ho un grande privilegio: avere la libertà di scegliere". E poi ha aggiunto sul futuro con la Francia: "Anche smettere è una possibilità. Accadrà ad un certo punto. So di essere in una posizione molto desiderata. Se avrò meno passione, voglia, determinazione, non forzerò. A maggior ragione per quello che rappresenta per me la maglia blu, bianco e rossa".