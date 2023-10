Francia, si infiammano le polemiche su Atal e il suo post social

Anche il mondo del calcio risente del conflitto israelo-palestinese tornato in voga nel corso delle scorse settimane. In particolare le polemiche si sono letteralmente "infiammate" in Francia, rivolte al calciatore del Nizza Youcef Atal. Quest'ultimo si è espresso riguardo la guerra e in favore della Palestina tramite profili social, e fin qui nulla da dire. Lo scandalo è riferito al post condiviso dal laterale algerino a riguardo, il quale sarebbe il video di un noto predicatore che invitava Dio a mandare "un giorno oscuro sugli ebrei" e ad "accompagnare le mani degli abitanti di Gaza per scagliare le loro pietre". Il buon senso ha fatto pensare molti tifosi che Atal abbia semplicemente commesso un errore, condividendo il post sbagliato. Altri, invece, non sono convinti e hanno reagito con sdegno sull'accaduto.