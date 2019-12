Gabigol ha deciso: “Ecco dove voglio giocare l’anno prossimo…”

“Spero di essere qui l’anno prossimo”, parola di Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol. Protagonista dell’evento Bola de Prata, organizzato da ESPN, l’attaccante brasiliano del Flamengo, ma di proprietà dell’Inter, ha parlato chiaro del proprio futuro anche se, come noto, non dipende totalmente da lui.

Grande protagonista del campionato brasiliano e della Copa Libertadores, Gabigol ha parlato del suo futuro e degli obiettivi personali e di squadra: “Spero di essere qui al Flamengo anche l’anno prossimo. Il mio obiettivo è quello di cercare di vincere altri premi individuali e di squadra. Siamo insieme, questo è il Flamengo”. L’attaccante è stato eletto eletto tra i migliori del campionato: “Questa è la mia stagione migliore in carriera a livello di numeri e trofei. Questo è tutto cià che stavo cercando da sempre. Sono venuto al Flamengo per vincere. Chiaramente i premi individuali arricchiscono la mia stagione, ma l’obiettivo era vincere qualcosa come squadra. Sono molto felice di aver vinto il campionato e la Copa Libertadores. Adesso possiamo vincere anche il Mondiale per club”.