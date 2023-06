Galtier saluta Messi: “Allenato il miglior giocatore della storia”

A due giorni dalla sfida contro il Clermont, l’allenatore del Psg Christophe Galtier ufficializza l’addio di Lionel Messi. Tale notizia seppur non fosse più un segreto, rievoca una sequela di ricordi nella mente dell’allenatore parigino. Soffermandosi soprattutto sui risultati ottenuti dalla Pulce ha detto: “Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Trovo che le critiche non siano per nulla giustificate, in una stagione con i Mondiali ha statistiche incredibili, 21 goal e 22 assist credo, ed è sempre stato al servizio della squadra”. Dunque, a seguito del suo ultimo match con la maglia dei Les Parisiens, le ipotesi sul futuro dell’albiceleste cominceranno a moltiplicarsi. Tuttavia a tenere banco, sarebbero tre opzioni: il ritorno al Barcellona, una nuova avventura con l’Inter Miami o un paracadute dorato ottenibile giocando nel campionato saudita.