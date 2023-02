Galtier vince col Psg ma i nervi sono tesissimi: alterco con tifoso dietro la panchina

Protagonista in Marsiglia-Psg , classico di Francia, non solo il campo e la prova delle due formazioni ma anche Christophe Galtier , allenatore dei parigini. Il tecnico, beccato da un tifoso dell'OM durante l'uscita dal terreno di gioco, ha sfiorato la rissa, per fortuna solo a distanza, proprio con il fan avversario.

Sui social sono apparse le immagini di una discussione decisamente violenta che sarebbe potuta andare peggio se non fosse stato per l'intervento dello staff dell'allenatore e degli steward dello stadio.

Galtier , parso visibilmente nervoso nonostante la vittoria dei suoi, si è diretto dalle parti dell'uomo che lo aveva chiamato in causa con frasi provocatorie e insulti. Come detto, solo l'intervento di alcuni componenti della panchina del Psg ha evitato che la situazione degenerasse.

Per il tecnico dei parigini non è certo un momento facile visto che solamente la scorsa settimana, era stato affiancato in panchina dal ds Campos quasi come segno di "sfiducia" visti gli ultimi risultati. Staremo a vedere se la vittoria al Velodrome contro il Marsiglia possa portare un altro spirito.