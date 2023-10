Garnacho rischia la squalifica per colpa di un… tweet su Onana

Situazione delicata in casa Manchester United. L'esterno argentino Alejandro Garnacho potrebbe andare incontro ad una pesante squalifica a causa di un... tweet. Dopo la vittoria risicata in Champions League contro il Copenaghen, il laterale si è espresso sui social commentando il post di Andre Onana e facendo riferimento al rigore parato allo scadere. Il calciatore ha elogiato la prestazione del compagno con due emoji, quelle del gorilla, che agli occhi di molti sono risultate offensive. Comprendendo l'errore, Garnacho ha immediatamente cancellato il commento ma potrebbe comunque andare incontro ad una squalifica da parte della FA. Intanto l'ex portiere dell'Inter ha preso le difese del compagno: "Le persone non possono scegliere da cosa dovrei essere offeso. So esattamente cosa Garnacho intendeva: potere e forza. La questione non dovrebbe andare oltre".