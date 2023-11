Germania, arrivano le scuse di Sané: “La colpa è solo mia, devo controllarmi”

Momento duro per la Germania di Nagelsmann, alle prese anche con il caso Leroy Sané. Nel corso dell'ultima amichevole contro l'Austria, infatti, il calciatore attualmente al Bayern Monaco ha colpito al volto l'avversario Philipp Mwene dopo un contrasto di gioco, rimediando un cartellino rosso. Adesso, a qualche ora di distanza dalla sconfitta rimediata dalla Germania di Nagelsmann per 2-0 contro l'Austria e l'errore di Leroy Sané, la stampa tedesca parla di circa tre turni da scontare per il calciatore del Bayern Monaco dopo quanto accaduto nell'ultima partita con la sua nazionale. Se tutto ciò fosse confermato, il calciatore tedesco salterebbe dunque una buona parte dei vari impegni della Germania che precederanno gli Europei del 2024, mettendo chiaramente in forte difficoltà la nazionale tedesca, che ospiterà proprio in casa la prossima edizione del torneo. In queste ore, proprio Leroy Sané è intervenuto sul tema. Il calciatore del Bayern Monaco, ha spiegato: "La colpa è mia e di nessun altro. Devo controllarmi, ho deluso la squadra. Voglio chiarire che non c'era niente di personale contro Philipp. Ero motivato e volevo che le cose andassero nella giusta direzione" - ha concluso Sané, che dunque rischia di pagare a caro prezzo l'errore e l'espulsione subita dopo il contrasto con Philipp Mwene dell'Austria.