Germania, guai senza fine: dall’Austria nuova bufera su Nagelsmann

Nazionale tedesca sempre più in crisi dopo la sconfitta in amichevole per 2-0 contro l'Austria: il neo ct deve però affrontare anche altri problemi...

A sette mesi dall'inizio dell'Europeo casalingo, la Germania non riesce a uscire dalla crisi. Reduce dal clamoroso flop al Mondiale 2022, dove la nazionale allenata da Hansi Flick è stata eliminata dal Giappone già dopo la fase a gironi, il cambio della guardia in panchina con l'avvento di Julian Nagelsmann, subentrato allo stesso Flick dopo il tracollo in amichevole contro lo stesso Giappone, non ha ancora prodotto i risultati sperati.

Vero che testarsi solo attraverso gare non ufficiali può non dare l'idea dell'effettivo valore del gruppo, ma il nuovo ko subito nel test in Austria (2-0) ha fatto risuonare l'allarme per un gruppo che sarà comunque "protetto" dallo status di testa di serie nel sorteggio dei gironi previsto per il prossimo 2 dicembre.