Germania, la stoccata di Matthäus: “Kimmich e Gundogan sono incompatibili”

La Germania ha perso in amichevole contro la Turchia. Nonostante l'iniziale vantaggio fiorato da Havertz, la squadra di Julian Nagelsmann è stata ripresa da Kadioglu e lo juventino Yildiz. Nella ripresa, Fullkrug ha segnato il pareggio, ma poi il rigore di Sari ha consegnato la vittoria alla squadra di Vincenzo Montella. Al termine della sfida, l'ex stella Lothar Matthäus ha così commentato l'utilizzo di Gundogan e Kimmich a RTL: "L'abbiamo già visto ai Mondiali, non rientrano in quella demarcazione perché sono troppo simili. Sono due grandi giocatori, direi quasi di livello mondiale, ma non giocano bene insieme”.