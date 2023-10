Germania, Nagelsmann toglie la fascia a Neuer: la reazione del portiere

Il portiere è pronto a tornare nel giro della nazionale dopo la lunga assenza per infortunio. Il neo ct, suo ex tecnico al Bayern Monaco, lo riaccoglie così...

Il portierone del Bayern Monaco punta a disputare da protagonista l’Europeo 2024 che si giocherà proprio in Germania, ma prima dovrà scalzare dal ruolo di titolare Marc-André ter Stegen. Una missione non facile visto il rendimento del portiere del Barcellona, ma intanto Neuer ha dovuto incassare la decisione del nuovo ct della nazionale Julian Nagelsmann, suo ex tecnico al Bayern. Il successore di Hansi Flick alla guida della nazionale ha infatti deciso di togliere la fascia da capitano a Neuer per affidarla a Ilkay Gündogan.