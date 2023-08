Gerrard assicura: “Salah è il mio giocatore preferito, rimarrà a Liverpool”

La leggenda dei Reds ha annunciato che non proverà a ingaggiare Salah dal Liverpool per un motivo...

Steven Gerrard ha risposto alle voci di mercato che vedevano MohamedSalah lasciare il Liverpool per approdare in Arabia Saudita. La leggenda dei Reds ora allenatore del club saudita Al-Ittifak, ha ammesso che l'attaccante egiziano è tra i calciatori che preferisce e non vorrebbe che si trasferisse. La parole a Sada Al Mala'eb: "Mohamed Salah è il mio giocatore preferito. Amo il Liverpool, quindi Salah rimarrà dov'è". In precedenza lo stesso Gerrard aveva promesso che non avrebbe cercato di convincere Momo a lasciare Liverpool e così pare esser stato. Magari in futuro un pensierino lo farà.