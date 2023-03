Gerrard racconta: “Birre e sigarette con Klopp prima della finale Champions del Liverpool”

Gerrard ha spiegato che si trovava in un pub con un amico quando ha visto Klopp passare con il cane: "Stava portando a spasso il cane e io gli ho gridato per salutarlo e gli ho augurato buona fortuna in vista della finale. Quello che non mi sarei aspettato, visto che sicuramente aveva i suoi bei pensieri nella testa, è che si avvicinasse e mi dicesse: 'No no, vai dentro a prendermi una pinta'. Alla fine abbiamo bevuto 2-3 boccali e ci siamo fumati qualche sigaretta. Si è comportato estremamente bene, non sembrava un allenatore importante. Ha messo a suo agio anche il mio amico coinvolgendolo nella conversazione".