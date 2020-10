Giggs e l’arrivo di Cavani al Manchester United: “Quando l’ho visto sul campo non pensavo fosse così forte”

Edinson Cavani è stato senza dubbio l’acquisto ad effetto dell’ultimo giorno di calciomercato, per lo meno in Premier League. Il Matador ha firmato per il Manchester United andando a completare un pacchetto avanzato che peccava proprio del ruolo di centravanti. Ad elogiare il giocatore ci ha pensato chi l’ambiente Red Devils lo conosce molto bene: Ryan Giggs, attuale ct del Galles. Parlando al canale YouTube Webby & O’Neill, l’ex calciatore ha esaltato l’arrivo dell’ex Psg.

Giggs: “Non pensavo fosse così bravo. Era meglio di Suarez”

“Cavani ha giocato contro il Galles nella mia seconda partita da ct della Nazionale edevo dire che in quell’occasione era anche meglio di Luis Suarez”, ha dichiarato Giggs sul Matador. “Sinceramente non pensavo fosse così bravo. Ora Cavani non gioca da molto tempo, quindi potrebbe sentirsi un po’ rigido rispetto al solito ma il Manchester United ha trovato esattamente quello che serviva e quello che i tifosi chiedevano: un centravanti, un vero centravanti. La squadra ha Marcus Rashford, Martial, che è metà esterno e metà centravanti. Ma Cavani è un vero attaccante. Ha esperienza e si spera che possa fare le cose migliori per la squadra e allo stesso tempo aiuti tutti gli altri compagni a migliorare come successo con Bruno Fernandes”.