Gimnasia La Plata “ingordo”: dopo Maradona, nel mirino Tevez per l’assalto alla salvezza

Non si fa altro che parlare dell’entusiasmo per l’arrivo in panchina al Gimnasia La Plata di Diego Armando Maradona che già si vocifera un nome clamoroso per facilitare l’assalto alla salvezza per il club: Carlos Tévez. Secondo infatti quanto riportato da TNT Sports, il club argentino – ultimo in classifica al momento nel maggiore campionato del Paese – starebbe pensando di regalare al Pibe de oro nientemeno che il fuoriclasse 35enne, a cui scadrà a dicembre il contratto con il Boca Juniors. Occhi puntati dunque sulla semifinale di Copa Libertadores fra gli Xeneizes e il River Plate, poiché una eventuale sconfitta del Boca nella doppia sfida permetterebbe al Gimnasia di lavorare più agevolmente al super colpo. Le qualità di Tévez sono note a tutti, un attaccante così farebbe ancora comodo a chiunque.