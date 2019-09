Gimnasia La Plata, pazza idea di Maradona: Osvaldo per rinforzare l’attacco

In Argentina sono tutti pazzi di Diego Armando Maradona, il suo ritorno da allenatore del Gimnasia La Plata ha fatto andare in delirio un intero Paese. Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui. La squadra del Pibe de Oro pensa in grande e dopo le voci di un interessamento per Carlos Tevez, ecco un’altra clamorosa indiscrezione di mercato: Pablo Daniel Osvaldo potrebbe tornare in campo a tre anni dal suo ritiro ufficiale.

Secondo i media argentini, l’ex attaccante tra le altre di Fiorentina, Roma, Juventus e Inter potrebbe fare il suo ritorno in campo per vestire la maglia del club allenato da Maradona. Il Gimnasia è alla ricerca di un attaccante che vada a sostituire l’infortunato Lautaro Chávez e, considerando le difficoltà ad arrivare a calciatori attualmente impegnati nei ritiri con le varie squadre, la via più rapida è quella di cercare qualche svincolato. Osvaldo rientra, ovviamente, in questa categoria. L’ex attaccante non gioca una partita ufficiale dal maggio 2016 quando con il suo Boca Juniors scese in campo per soli 5’ in una sfida di Copa Libertadores contro il Nacional.

A 33 anni, chissà che Osvaldo non possa lasciare, momentaneamente la musica e lo spettacolo, a cui si sta attualmente dedicando, per provare un’ultima esperienza nel mondo del pallone.