Godin conferma il ritiro: “Grazie calcio”

Nel filmato condiviso sui propri canali social tra Instagram e Twitter, Godin ha ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte della sua vita da calciatore e ha poi spiegato di aver maturato da tempo la decisione di lasciare il calcio: "Ci stavo pensando da tempo. Volevo lasciare in questo modo, essendo ancora in buona salute. Ora ci sono altre priorità. La mia famiglia è in Uruguay e sono diventato papà da poco, voglio riposare e godermi altre cose, e volevo cercare di andarmene con una buona immagine in campo".