Gomitata a Robertson: l’assistente si scusa e non verrà squalificato

La Football Association inglese ha annunciato che non intraprenderà ulteriori azioni contro Constantine Hatzidakis dopo che nel match Liverpool-Arsenal ha dato una gomitata al calciatore Andy Robertson lo scorso fine settimana. L'incidente è avvenuto mentre i giocatori delle due squadre stavano lasciando il campo a metà tempo durante l'incontro di Premier League ad Anfield. L'arbitro Paul Tierney aveva fischiato da pochi istanti il termine della prima frazione di gioco con l'Arsenal avanti 2-1, quando il terzino del Liverpool Andy Robertson si è avvicinato al guardalinee per protestare. A quel punto, però, l'assistente dell'arbitro Constatine Hatzidakis ha alzato il braccio destro colpendo Robertson con il gomito. Oggi l'assistente si è scusato pubblicamente con tutti e in modo particolare con il calciatore e non vede l'ora di tornare ad arbitrare le partite di Premier League.