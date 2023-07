Grande murales di Messi a Miami e i denti li dipinge…Beckham

L'artista argentino Maximiliano Bagnasco, in onore di Lionel Messi trasferitosi all'Inter Miami, ha realizzato un murales raffigurante il campione del mondo disegnato sul muro di una delle case della città americana. Bagnasco ha lavorato al murale dal 1 luglio, e dice che passa 13 ore al giorno per finirlo prima dell'arrivo di Messi all'Inter Miami previsto per questa settimana. L'argentino dovrebbe atterrare a Miami nelle prossime ore e completare il suo tanto atteso trasferimento al club MLS. Qualche giorno fa, accanto all'artista argentino è stato notato il co-proprietario dell'Inter Miami che è David Beckham, che ha teso una mano a Bagnasco. Beckham ha dipinto e sbiancato i denti di Messi.