Gravenberch avverte il Bayern Monaco: “Voglio giocare di più, altrimenti…”

Il talentuoso centrocampista del BayernMonaco, Ryan Gravenberch, lamenta un minutaggio troppo ridotto in stagione. Il 21enne approdato in Baviera lo scorso luglio 2022 - dall'Ajax per la cifra di soli 18,5 milioni di euro - è deluso e si rivolge al club. Perché non tutto è come se lo sarebbe aspettato prima del trasferimento: "Credevo di avere maggiori possibilità di giocare. Pensavo di esserne in grado e di meritarlo. Ad oggi non chiedo di partire sempre dal primo minuto ma solo di giocare. Collezionare minuti è la cosa più importante per un giocatore della mia età". In stagione, il centrocampista è stato utilizzato per soli 937' in tutte le competizioni che non sarebbero abbastanza per i suoi gusti.