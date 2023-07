Grealish e il Treble del City: “A marzo pensavo di non vincere nulla poi…”

La stagione 2023-24 è ormai alle porte ma c'è chi, come Jack Grealish, ancora si sta godendo quando vissuto la scorsa annata con il Treble messo a segno col Manchester City. L'inglese, senza dubbio molto chiacchierato per i festeggiamenti della squadra e in solitaria post successi, ha parlato di come, per la verità, alcuni mesi prima delle vittorie avesse qualche dubbio sull'esito così tanto positivo dell'annata.