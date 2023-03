Greenwood scarcerato e pronto a rientrare: le intenzioni del Manchester United

Il 21enne non assapora l'erba del terreno di gioco da ormai un anno ed un periodo di ripresa dell'attività sarà certamente necessario. Nonostante tutto, comunque, il futuro di Mason Greenwood è nelle mani del Manchester United. L'esterno inglese ha un contratto in scadenza per il prossimo giugno 2025 e può entrare agli ordini di ten Hag già dalla prossima stagione. Sul mercato, comunque, i Red Devils hanno rifiutato offerte dalla Turchia e dalla Juventus in passato, con la numero 11 ancora disponibile. Insomma, tutte le strade portano verso un rientro.