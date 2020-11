Griezmann e il consiglio di Lizarazu: “È tempo di andare via dal Barcellona. Non deve più soffrire…”

Bixente Lizarazu consiglia Antoine Griezmann. E lo fa rincarando la dose rispetto alla precedente intervista di alcune settimane fa. L’ex campione della Francia ha voluto dire la sua sul momento complicato de Le Petit Diable, ancora ai margini del progetto Barcellona e spesso criticato dalla stampa e dagli stessi tifosi.

Lizarazu: “Griezmann deve andare via dal Barcellona”

Come riporta RMC Sport, Lizarazu non ha fatto giri di parole: “Griezmann non trova il suo posto con Leo Messi”, ha spiegato il leggendario ex terzino sinistro della Francia. “Semplicemente non giocano insieme e Antoine non trova confidenza nemmeno con i vari allenatori. Nessuno è riuscito a metterlo in campo. Ha bisogno di altro. Penso sia talmente colpito da tutto questo che non riesce proprio a giocare il suo calcio. Il sistema, la posizione, l’allenatore. Tutto. Nulla gli va bene al barcellona. La soluzione è una sola: partire. Penso che questa situazione sia durata fin troppo e lui deve smetterla di soffrire così. Deve andare altrove. Non importa dove. La cosa più importante è trovare un ambiente migliore”.