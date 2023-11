Guaio per Ancelotti: Vinicius uscito per infortunio, gara col Napoli a rischio

La stella verdeoro ha abbandonato il campo al 27' del primo tempo per un problema alla coscia destra: entità dell'infortunio ancora da definire, il rischio è di non recuperarlo per il 29 novembre

Redazione ITASportPress

Brutte notizie sia per il Brasile che per il Real Madrid: Vinicius Jr ha chiesto il cambio al minuto 27 della sfida contro la Colombia per un problema alla coscia sinistra. La stella verdeoro ha abbandonato la gara che i suoi stavano conducendo per 1-0, prima di subire la rimonta nel secondo tempo firmata dalla doppietta di Luis Diaz. Diniz perde dunque la partita ed il suo miglior giocatore, arrivando nel peggiore dei modi all'appuntamento del Maracana contro l'Argentina.