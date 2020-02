Guardiola avvisa il Barça:”Messi via? Avrebbe bisogno di tempo per adattarsi, come il Real dopo l’addio di CR7…”

Una stagione deludente per il Manchester City di Pep Guardiola, a -22 dalla capolista Liverpool in Premier League. Il tecnico, in queste ore, si è concesso ai microfoni dello youtuber Dj Mariio. Queste le sue parole.

ANSU FATI – “Recentemente sono stato a brendere un gin tonic con Ernesto Valverde e mi ha detto che è molto forte. Questo ragazzo è una bomba”.

AMARCORD – “La vittoria del primo campionato con il Barcellona è quella che più mi ha emozionato. Il successo per 6-2 al Bernabeu con il Real fu fantastico: se avessimo perso quella partita, le cose si sarebbero fatte difficili. I Clasici un po’ mi mancano, quello che succede a livello mediatico in Spagna o in Italia non ha nulla a che fare con l’Inghilterra. La sconfitta più dura? Il 4-0 contro il Real con il Bayern Monaco”.

BARCELLONA – “Le sconfitte con Roma e Liverpool? Possono capitare, anche gli altri hanno buoni allenatori e buoni giocatori. In Europa il livello è molto alto e non puoi sbagliare niente nei 180 minuti fra andata e ritorno”.

MESSI – “Se dovesse lasciare il Barcellona, i blaugrana avrebbero bisogno di un po’ di tempo per adattarsi, come sta succedendo al Real dopo la partenza di Cristiano Ronaldo”.

CHAMPIONS LEAGUE – “E’ giusto che le persone chiedano la vittoria della Champions League. Dobbiamo pensare che c’è sempre una nuova opportunità”.

