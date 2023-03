Guardiola e… Julia Roberts: “Mi ha dato una delusione che neanche la Champions…”

Ebbene sì, perché il manager del Manchester City dopo la partita vinta in Coppa contro i tedeschi nel corso della conferenza stampa ha avuto un passaggio e uno scambio di battute con i media chiamando in causa proprio la nota diva. Il motivo? Una delusione che, a detta sua, non verrebbe compensata neppure dalla vittoria della Champions League.

DELUSO - "Julia Roberts è venuta in Inghilterra qualche anno fa nel periodo in cui il Manchester United non andava bene, stavamo meglio noi, lei però è andata al Manchester United, non è venuta a trovarci", ha detto Guardiola. "Sono un perdente. Ho tre eroi nella vita, Michael Jordan, Tiger Woods, Julia Roberts. Anche se vincessi la Champions League col Manchester City non compenserebbe la delusione per il fatto che Julia Roberts sia andata dal Manchester United e non da noi".