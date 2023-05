Guardiola festeggia la Premier: “Abbiamo bevuto tutto l’alcol di Manchester”

Al termine della recente sfida di campionato - che ha visto il ManchesterCity pareggiare per 1-1 contro il Brighton - Pep Guardiola ha parlato dei festeggiamenti. Ancora una volta, per la terza volta consecutiva, i citizens si sono laureati campioni d’Inghilterra. La certezza matematica è arrivata solo una settimana fa, quando l’Arsenal è scivolato in casa contro il Nottingham Forest consegnando il titolo ai rivali. L’allenatore ex Barcellona e Bayern Monaco ha celebrato il trionfo in campionato e non negato lo stesso ai calciatori: "40 ore fa abbiamo bevuto tutto l'alcol di Manchester (ride, ndr)" ha dichiarato ai microfoni di Bbc Master.