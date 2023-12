Guardiola: “In questo momento, il City non è la miglior squadra al mondo”

Quasi una botta di consapevolezza quella che ha colpito Pep Guardiola successivamente alla sconfitta contro l'Aston Villa. Il tecnico ha visto con i proprio occhi le difficoltà della sua squadra, presenti soprattutto in fase offensiva, ammettendo così che in questo preciso periodo storico il ManchesterCity sta soffrendo. Forse per gli infortuni o forse per altri motivi, in ogni caso l'allenatore lo ha visto e compreso, definendolo con queste parole: "In questo momento non siamo di certo la miglior squadra al mondo - si legge tra le righe di Goal -. È terribile, eravamo invincibili e ora non riusciamo a vincere nemmeno una partita. Forse si rivelerà una buona sfida per me, per dimostrare che sono un buon allenatore. Ma anche per i calciatori probabilmente. Il timore è che potremmo non andare in Champions League la prossima stagione".