Guardiola pazzo di Doku: “È incredibile! Con Haaland e Alvarez…”

Altra goleada del Manchester City, che strapazza il Bournemouth con un roboante 6-1 e sale momentaneamente in testa alla Premier League in attesa di Arsenal e Tottenham. Il protagonista stavolta non è Erling Haaland, ma il belga Jeremy Doku. Il classe 2002, arrivato al City in estate per 60 milioni di sterline, è stato mattatore della gara con un gol e ben quattro assist. Dopo il premio di Mvp del match ed i complimenti del compagno di squadra Aké, anche Guardiola ha speso parole per elogiare la prestazione di Doku.