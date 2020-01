Guardiola, sirene francesi per il futuro: il Psg lo ha scelto per guidare la squadra la prossima stagione

Nonostante abbia garantito la sua permanenza in Inghilterra, Pep Guardiola resta sempre uno dei manager più ambiti a livello mondiale. Ecco perché, come spiega il Daily Express nella sua versione online, non smettono di suonare le sirene che vorrebbero l’attuale manager del Manchester City nel mirino del Paris Saint-Germain.

Stando a quanto si legge, i dirigenti della Psg Qatar Sports Investments sarebbero pronti a fare un’offerta irrinunciabile per far dire addio a Guardiola agli attuali campioni in carica della Premier League. Il tecnico, che non sta vivendo una stagione brillante in campionato, sembra essere destinato ad abbandonare lo scettro di campione in favore del Liverpool e nonostante le motivazioni extra calcio – con la famiglia tornata a vivere a Barcellona – potrebbe pensare ad un futuro ancora distante dai suoi cari, magari proprio a Parigi dove lo hanno scelto per portare la squadra ad uno step successivo e puntare ai trionfi europei.