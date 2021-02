Gundogan, cuore City anche se… poteva andare al Manchester United: “Stavamo negoziando ma…”

Il periodo di forma di Ilkay Gundogan è sotto gli occhi di tutti, prestazioni e gol come mai prima in carriera. C’è anche il suo zampino nella striscia record di imbattibilità del Manchester City. Eppure, le cose sarebbero potute andare molto diversamente se all’epoca del Borussia Dortmund alcune discussioni in ottica mercato fossero andate a buon fine…

Gundogan e il retroscena col Manchester United

Probabilmente la sua vita privata non sarebbe cambiata di molto se tra Borussia Dortmund, suo vecchio club, e il Manchester United, le trattative per il suo trasferimento fossero andate a buon fine. Parlando a Sky Sports, il centrocampista tedesco ha rivelato come quando ancora vestiva la maglia giallonera, prima del passaggio al Manchester City, anche lo United si era fatto avanti per lui. “C’erano stati dei colloqui sì, lo United mi voleva”, ha ammesso Gundogan.

“Mi pare fosse 2-3 anni prima di andare al City. Ricordo che un mio compagno di squadra, Shinji Kagawa, è andato al Manchester United e qualcuno mi ha detto che erano venuti ad alcune partite per guardarlo prima di comprarlo e anche io avevo attirato la loro attenzione”.

“Non sono mai entrati in trattative avanzate per me perché il Borussia Dortmund ha chiarito che non erano disposti a vendermi dato che avevo alcuni anni rimasti sul mio contratto, quindi non siamo andati oltre e non è successo nulla”.