La FA Cup va al Manchester City che ha battuto nel primo storico derby di coppa il Manchester lo United per 2-1. Alla squadra di Guardiola bastano 12 secondi per sbloccarla con capitan Gundogan. Rodri sfiora il raddoppio. Pareggia Bruno Fernandes su rigore dopo il tocco col braccio di Grealish. Nella ripresa doppietta di Gundogan. Chance per De Bruyne e Garnacho a testimonianza che la partita è rimasta aperta. Finale con qualche emozione ma il punteggio non è cambiato. Il Manchester City ha conquistato la settima FA Cup, la seconda di Guardiola. La squadra di Guardiola ha fatto il due su tre nella sua corsa al triplete prima di spostare il focus sull’Inter e sulla finale di Champions League, impresa riuscita proprio ai Red Devils nel 1998-99. Alex Ferguson, conquistò di fila Premier, FA Cup e Champions League nello stesso anno. Ma il City di oggi ha mostrato qualche vulnerabilità e l'Inter ha qualche spunto per crederci sabato prossimo a Istanbul in finale di Champions League.