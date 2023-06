Gundogan saluta il City: “Casa mia. Un privilegio essere allenato da Pep Guardiola”

Il calciatore tedesco ha lasciato a parametro zero e si è accasato al Barcellona.

In contemporanea all' annuncio della sua firma con il Barcellona , ecco sul sito del Manchester City apparire il saluto di Ilkay Gundogan al club inglese.

Una addio sentito, emozionante e pieno di ringraziamenti quello del centrocampista che ha detto: "È stato un grande privilegio e piacere per me far parte del Manchester City negli ultimi sette anni. Manchester è diventata la mia casa e mi sono sentito parte della famiglia molto speciale del City. Ho avuto la fortuna di vivere così tanti momenti indimenticabili. Capitanare questa annata speciale è stata la più grande esperienza della mia carriera", ha detto.