Tra i migliori calciatori al Mondiale disputato lo scorso inverno in Qatar, il difensore ha attirato le attenzioni dei Citizens che ora potrebbero mettere a segno un colpo davvero da record in termini di somma spesa. Per ora l'acquisto più costoso nella storia del City è quello di Grealish, arrivato per 117 milioni di euro. Gvardiol dovrebbe risultare il secondo, ma molto dipenderà dai bonus.