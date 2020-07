Haaland cacciato dalla discoteca per… rischio assembramento e potenziali norme anti-Covid non rispettate

Hanno fatto il giro del web le immagini che mostravano il bomber del Borussia Dortmund Erling Haaland essere “cacciato” da una discoteca in Norvegia. Le prime indiscrezioni avevano ipotizzato qualche problema legato magari all’alcool o alla voglia di divertirsi del centravanti. Invece, come riporta la Bild, si è trattato di ben altro.

Haaland cacciato: troppi fan e rischio assembramento

Il rappresentante della compagnia di sicurezza della discoteca, il signor Christopher Naesheim ha fatto chiarezza sul fatto che ha visto protagonista il centravanti del Borussia Dortmund Haaland. “Erling non era ubriaco. Era pronto a collaborare con noi perché comprendeva la situazione”, ha dichiarato l’uomo della PSS Securitas. “Ci abbiamo parlato, anche per strada. L’incidente diciamo che è stato causato per via delle regole di restrizione per la diffusione del Covid-19. C’erano troppe persone vicino ad Haaland che chiedevano foto e autografi. Siamo stati costretti a mandarlo via per la troppa gente che si stava assembrando attorno a lui”.

