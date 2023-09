Haaland, il norvegese ha un cugino con lo stesso vizio del gol

E se vi dicessimo che c'è un altro Erling Haaland in giro per il mondo? Non lo stesso che sta frantumando record su record a Manchester, ma uno molto simile secondo diversi punti di vista. Partendo dall'aspetto, un pò più basso ma sempre biondo, si tratta del cugino del norvegese Jonatan Braut Brunes. I due hanno la stessa età (23anni) e condividono anche lo stesso vizio per il gol. Perché anche Brunes è un centravanti, alto ed impostato fisicamente, insomma uno con la stoffa del bomber. Proprio come Erling. Ora gioca nel campionato belga, arrivato proprio quest'estate dalla Norvegia dove vantava un curriculum da ben 23 gol in 46 partite.. Una media niente male di 0.5 gol a gara, che pare destinata ad esser ripetuta anche in Belgio, dove proprio la scorsa domenica ha segnato il gol del pareggio nella sfida contro il Gent. E si, era solo la sua quarta presenza in Jupiter League con l'Oh Leuven.