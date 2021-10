Haaland infortunato, il suo 2021 può essere già finito

Il centravanti potrebbe aver finito l'anno a causa del problema all'anca

Erling Haaland potrebbe aver detto addio al campo da gioco per questo 2021 e tornare dall'infortunio solo nel 2022. Il problema all'anca che lo ha condizionato nelle ultime settimane, infatti, sembra essere più grave del previsto. Il problema fisico accusato in modo più evidente contro l'Ajax in Champions League potrebbe rivelarsi un vero guaio per il norvegese che - secondo quanto affermato anche dalla Bild - potrebbe essere andato in contro addirittura ad uno strappo muscolare.