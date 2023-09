Haaland non si nasconde: “Pallone d’oro? Quest’anno posso vincerlo”

Una stagione da cannibale totale. Da divoratore di porte e portieri. Erling Haaland ha chiuso il 2022-23 con la spropositata statistica di 52 gol in 53 partite tra tutte le competizioni. Gol e trofei: il norvegese ha alzato al cielo FA Cup, Premier League e Champions League, oltre alla Supercoppa Europea recentemente conquistata contro il Siviglia. Ma può alzare davvero anche il Pallone d'oro già in questa annata? Il bomber cyborg di Guardiola sembra non aver dubbi.

Intervistato da France Football, l'attaccante non si è nascosto, spiegando in poche frasi quanta ambizione e determinazione possieda per il prosieguo della carriera: "Credo davvero in me stesso. So che posso ancora progredire molto, sono ancora giovane. Ma sì, penso di avere una possibilità quest’anno". Duello fra lui e Lionel Messi, con l'argentino che appare favorito vista la vittoria del Mondiale in Qatar che lo ha definitivamente proiettato nell'Olimpo dei più forti di sempre: chi avrà la meglio?