Hamann contro Lewandowski: “Flirta con altri club da 5 anni e ora dice…”

Il commento dell'ex giocatore sulla situazione legata al bomber del Bayern Monaco e i rumors di mercato

Dietmar Hamann , ex centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, ha parlato a Sky come riportato da Sport Bild , a proposito delle voci di mercato su Robert Lewandowski che vorrebbero il centravanti accostato a diversi top club d'Europa, Barcellona su tutte.

L'ex giocatore è parso visibilmente infastidito dall'atteggiamento e dalle recenti parole del polacco: "Dice che per lui è una situazione difficile... Vorrei chiedergli se negli ultimi cinque anni, quando ha flirtato ogni estate con club diversi, ha mai pensato a quanto fosse difficile per il Bayern Monaco questa situazione. Del resto le speculazioni si sono ripetute ogni anno, che si trattasse di Manchester City o Real Madrid. Non ha mai detto di essere felice a Monaco, dove ha vinto tutto".