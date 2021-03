Henry: “Haaland è come Van Nistelrooy. Ha in testa solo il gol e vuole ‘uccidere’ l’avversario…”

Interessante intervista rilasciata da Thierry Henry nel Monday Night di Sky Sports in compagnia anche di Jamie Carragher. L’ex mister, nonché ex leggenda dell’Arsenal, si è soffermato su due giovani attaccanti che si stanno imponendo a livello mondiale: Kylian Mbappé e Erling Haaland, stelle di Psg e Borussia Dortmund.

Henry si espone su Mbappé e Haaland

Parlando di Haaland, Henry non ha perso tempo commentando: “Non gli importa nulla se non il gol. Vive per quello. Altri calciatori andrebbero sulla fascia a cercare il pallone, lui no. Lui sta in area dove sa di essere letale. Se lo guardi sai già come andrà a finire. Crede tanto in se stesso. Devo dire che è anche un po’ presuntuoso e sfrontato, ma è giusto così. Crede tanto in se stesso e sa che farà gol”.

E poi il paragone: “Lui guarda il suo avversario e pensa ‘Non ti darò respiro e farò gol’. Haaland è come Van Nistelrooy. Vuole uccidere il proprio avversario. Non dargli tregua”. E ancora su Haaland e Mbappé in quanto giovani stelle emergenti: “Ripeto, mi piacciono entrambi e hanno quel desiderio che può portarli davvero a fare grandi cose. Hanno un modo di approcciare al calcio che mi piace”.