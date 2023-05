Henry-Maldini, il siparietto: “Paolo, mi facevi paura in campo”

Curioso botta e risposta prima della semifinale d'andata di Champions tra Milan e Inter tra Paolo Maldini e Thierry Henry in collegamento per CBS Sports.

Prima della semifinale di Champions League d'andata tra Milan e Inter è stato tempo di ricordi per Paolo Maldini . L'ex difensore è stato ospite in collegamento con CBS Sports con leggende del calibro di Jamie Carragher e Thierry Henry . Ed è proprio l'ex attaccante che ha parlato con il dirigente rossonero facendo una ammissione sul suo passato da calciatore.

"Abbiamo giocato contro nel 1998 (Italia-Francia, quarti di finale dei Mondiali ndr). Quando ho capito che stavo entrando in campo, e giocavo sulla destra, improvvisamente mi sono spaventato per quello che rappresentavi, per il giocatore che eri. Per me tu incarni ciò che significa difendere e l'essere umano è persino migliore del giocatore se è possibile", ha detto Henry complimentandosi con Maldini.