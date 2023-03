Henry stronca il Psg: “Tifosi non si identificano nella squadra. Difficile tenere Mbappé”

L'ex storico attaccante indica la via al club parigino dopo l'ennesima delusione in Champions League.

Eliminato, ancora una volta, dalla Champions League. Il Psg è stato fatto fuori dal Bayern Monaco agli ottavi di finale del torneo e, inevitabilmente, ha generato grandi critiche e polemiche. In tal senso, Thierry Henry , storico ex attaccante francese, ha parlato della mentalità e della filosofia della società che dovrebbe cambiare.

PIANI - "Qual è il piano? Qual è l'identità? Qual è la filosofia che si vuole seguire? Ho detto molto spesso che c'è una spaccatura tra il club e molti vecchi tifosi che quasi preferivano la vecchia versione del Paris Saint-Germain", esordito a CBS Sports Henry. "Questo può sembrare assurdo dato che se 20 anni fa mi avessero detto che il Paris avrebbe avuto questa squadra, avrei pensato che fosse uno scherzo. Ad ogni modo i tifosi dell'epoca avrebbero firmato subito per avere questa squadra. Ma ora. Adesso che hanno questa squadra, non sempre sono contenti perché non arrivano ad identificarsi con essa. Bisogna tornare indietro e ingaggiare giovani giocatori francesi. Ho visto Coman, ex Psg, ha segnato e non ha esultato".