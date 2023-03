Catania, si ripartirà da zero o quasi…

C'è aria di rivoluzione in vista della prossima stagione

Redazione ITASportPress

La vittoria di ieri sul terreno del Sant’Agata di Militello ha confermato tutto quello che si è visto nelle precedenti partite del massimo campionato dilettantistico. Questo Catania gioca come le aggrada, usa la tattica dell’attesa, lascia che l’avversario si scervelli e si logori, per colpirlo nell’attimo in cui abbassa le difese. In Serie D l’undici di mister Giovanni Ferraro fa valere la solidità di fondo, il suo bene primario. Il Catania è massiccio per storia e costituzione. Lo era anche quello che frantumava record in Serie A qualche anno fa.

La forza - Il Catania costruito dal ds Laneri dà il meglio di sé quando l’avversario cerca di imporsi e soffre quando trova intasamenti. I punti persi in campionato contro Santa Maria Cilento, Sancatalese, Lamezia e Cittànovese si spiegano così. Questo Catania ha le risorse umane per pungere al primo spiraglio utile: un tiro di Vitale, una giocata di Lodi, un inserimento di Chiarella, l’estro di De Luca. Ha un’anima forte, questa squadra che tra pochi giorni festeggerà il ritorno in Serie C. Libertà di scongiuri, è chiaro ma appare ormai troppo evidente che in questo campionato così scadente la corazzata Catania non la ferma nessuno.

Futuro - La società del presidente Rosario Pelligra pensa già alla prossima stagione e valuta chi rimarrà della attuale banda di Ferraro. I segnali che arrivano però sono di una rivoluzione. Si punterà su un tecnico giovane che ha già esperienza in Serie C ed è già stato individuato da Grella e Bresciano. Probabilmente rimarranno i giovani Chiarella e Castellini mentre tabula rasa verrà fatta degli over che andranno a cercare fortuna altrove. Il ds Laneri ha un buon feeling con Pelligra e meno con il vice Grella ma al momento le percentuali che resti anche in Serie C non sono alte. Lo staff dirigenziale è già al lavoro.