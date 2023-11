Hernan Crespo torna subito in panchina: è il nuovo allenatore dell’Al Ain

La notizia era nell’aria da alcuni giorni. L’8 novembre infatti l’Al Ain aveva raggiunto un accordo preliminare con il tecnico argentino, individuato come successore dell’olandese Alfred Schreuder , esonerato a causa dei deludenti risultati ottenuti nella prima parte di stagione. Ora la nuova avventura è ufficiale: "L'allenatore argentino Hernan Crespo arriva oggi negli Emirati Arabi Uniti per completare la sua firma con l'Al Ain" si legge nella nota dell’Al Ain.

Crespo, che vanta anche esperienze da tecnico in Argentina con Banfield e Defensa y Justicia e in Brasile con il San Paolo, oltre che nella Serie B italiana con il Modena, andrà a caccia negli Emirati di altri titoli per arricchire la propria bacheca da allenatore, che comprende al momento il titolo qatariota vinto nel 2023 con l’Al Duhail.