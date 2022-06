Higuain: “Benzema è il più forte al mondo. Tra Messi e Cristiano Ronaldo scelgo…”

L'attaccante, ora all'Inter Miami, ha affrontato diversi temi legati ad ex compagni di squadra.

Nel corso della lunga intervista rilasciata a TyC Sports, Gonzalo Higuain ha avuto modo di soffermarsi anche su tematiche relative al calcio internazionale e anche alcuni suoi ex compagni di squadra. Avendo giocato davvero con i migliori al mondo, il Pipita ha dato un suo giudizio anche su Benzema, ma soprattutto su Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Parlando del Real Madrid e di Benzema, Higuain ha detto: "Conosco Karim da quando aveva 19 anni. Abbiamo giocato insieme e spesso abbiamo lottato per lo stesso posto in squadra ma posso solo parlarne bene e dire che andiamo d'accordo. Ora è il più forte attaccante al mondo e merita il Pallone d'Oro", le sue parole riprese da La Nacion .

Passando poi ad altri campionissimi: "Ho avuto modo di giocare con i due portieri più forti al mondo negli ultimi 20 anni, Buffon e Casillas, ma anche con Cristiano Ronaldo e Messi. Se non sono il primo, sono il secondo per numero di partite giocate con loro due in squadra. Se devo scegliere tra loro due, beh, dico Messi allora".