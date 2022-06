Hoeness sicuro: “Lewandowski accetterà il volere del Bayern Monaco. Resterà”

Le parole del presidente onorario dei bavaresi.

Tiene ancora banco il futuro di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco ha intrapreso una sorta di braccio di ferro col Bayern Monaco al quale ha espresso la volontà di andare via. Dal canto suo, il club ha detto no facendo forza su un contratto con valenza per un altro anno. A tal proposito il presidente onorario Uli Hoeness ha voluto dire la sua spiegando come potrebbero andare a finire le cose.

Come riportato da Sportmaxche cita G14 Plus, Hoeness crede che il centravanti accetterà senza ulteriori polemiche la scelta del club di non lasciarlo partire: "Ritengo che Lewandowski si sia convinto del fatto che la posizione del Bayern sia quella da seguire. In caso di mancanza di alternative dovrà stare e rispettare il suo contratto", ha detto il presidente onorario dei bavaresi. "Dal mio punto di vista credo che Robert alla fine accetterà questa situazione e resterà al Bayern".

Staremo a vedere come andrà a finire la vicenda. Per ora i tedeschi hanno già portato in rosa un super big in attacco come Mané che con Lewandowski potrebbe formare una coppia offensiva tra le più forti d'Europa.